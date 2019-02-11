شاهد: صور نادرة لـ أم كلثوم تعرض لأول مرة

تناقل رواد مواقع التواصل صوراً نادرة للمطربة أم كلثوم أثناء الصلاة في عدة مواقف، لتنشر على نطاق واسع تزامناً مع ذكرى رحيلها الـ 44 وظهرت أم كلثوم في إحدى الصور وهي تؤدي الصلاة في مسجد الزيتونة في تونس، واعتمدت على زي من التراث التونسي.

وفي صورة أخرى تظهر أم كلثوم وهي تؤدي صلاة الغائب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويبدو عليها الحزن الشديد معتمدة على ملابس الحداد السوداء.

يذكر أم كلثوم رحلت عن عالمنا يوم 3 فبراير عام 1975 بسبب مشاكل صحية، وشيعت جنازتها بشكل مهيب من مسجد عمر مكرم، حضرها الآلاف من محبيها.