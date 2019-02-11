فيديو.. الفيشاوي يُبهر زوجته بـ”شو” الخمور في عيد ميلادها

احتفل الفنّان أحمد الفيشاوي، بعيد ميلاد زوجته ندى الكامل، ونشر مقطع فيديو قصير أثناء الاحتفال، عبر حسابه الشخصي على “انستقرام”، كشف فيها عن أجواء ومظاهر الحفل.

وفي إحدى الأماكن العامة، فاجئها الفيشاوي بالاحتفال، مُستغنياً عن التورتة واستبدلها بزجاجات خمور تتصاعد منها الأدخنة. بدا على وجه زوجته الدهشة، التي لم تعلم بتصويرها، ثم قبّلها زوجها أحمد الفيشاوي. يذكر أن أحمد الفيشاوي كشف من قبل أنه يشرب الخمور، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “أنا وأنا” الذي تقدمه سمر يسري.