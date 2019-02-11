شاهد: موجة غضب على مواقع التواصل بعد منع فنان كفيف من دخول مطعم بالمغرب

مُنع الفنان المغربي “فتاح النكادي” من دخول أحد مطاعم الدار البيضاء، بدعوى أنه كفيف مما أثار غضبا عارما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وعلق الفنان المغربي على الواقعة بأنها “عنصرية وتمييز” في حقه وأن “هذه الممارسات تضاف إلى العراقيل التي يعاني منها المكفوفون، والتي تقف أمام ممارستهم أنشطتهم الاعتيادية، وبينها إجراء المعاملات الإدارية أو البنكية”، داعيا إلى ضرورة العمل على تجاوز هذا الوضع.

من جهته نفى المطعم منع الفنان النكادي من دخوله، وأورد في بلاغ نشره في صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن “التمييز العنصري لم يكن ولن يكون أبدا من شيم وأخلاق المطعم، ولا كل الطاقم الذي يعمل به، فالفريق يحترم كل شخص ذي احتياجات خاصة”.

وأضاف المطعم: “الفنان المحترم فتاح النكادي يعرف المطعم، وقد زاره عدة مرات، ونحن لنا الشرف أن يكون من بين زبائننا”.

وتابع: “الفنان تقدم إلى مطعمنا عند الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، رفقة شخصين لا نسمح بدخولهما، لذلك نود أن نذكركم وأن نؤكد لكم أن منع دخول الأشخاص الثلاثة لم يكن بسبب ضعف بصر الفنان، وإنما بسبب مرافقيه”.