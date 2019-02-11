تعرف على موعد حفل أحمد جمال في القاهرة

أحمد جمال كتبت - تقى عادل يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي في القاهرة بـ"بورتو كايرو مول" على طريق القاهرة السويس الصحراوي. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 15 فبراير، ودخول الحفل بدعوات مجانية. مجانية. يذكر أن جمال قد أحيا حفلاً غنائياً للمرة الأولى في فرنسا يوم السبت الماضي، وذلك إحياء لذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقدم باقة غنائية كلاسيكية من أنغام العندليب بصوته، حضره عدد كبير من الجاليات العربية هناك، وشهد الحفل ردود فعل إيجابية حول الحفل خاصة أنه الحفل الاول لجمال في فرنسا، وسعادته بتمثيل مصر في هذه المناسبة العظيمة.

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