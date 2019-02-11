فيديو نادر.. نجوم الفن يبكون في جنازة الراحل علاء ولي الدين

علاء ولي الدين

كتبت - إيمان العوضي :

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان علاء ولي الدين صاحب القلب الطيب والروح المرحة، الذي قدم لجمهوره ومحبيه أجمل الأعمال الكوميدية ثم ذهب في فاصل طويل لم يعد منه أبدًا، و الذي رغم قله أعماله إلا انها تركت أثرًا كبيرًا وستظل دائمًا حاضره في أذهان محبيه.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها مقطع فيديو نادر من الجنازة ينعي فيه نجوم الفن الراحل علاء ولي الدين وسط دموع وحزن كبير، حيث قدم واجب العزاء فيه أغلب الفنانين منهم علي سبيل المثال "شريف منير، محمد سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، أحمد

السقا، الراحل حسن كامي، محمود عبدالعزيز، أحمد بدير، يوسف داوود، المخرج شريف عرفه، عادل إمام، فاروق الفيشاوي، أبو بكر عزت، جلال الشرقاوي، أحمد أدم، أشرف عبد الباقي وغيرهم كثيرون".

قال عنه الفنان فاروق الفيشاوي خلال الجنازة: "الله يرحم علاء ولي الدين.. مفيش كلمات ترثي هذا الشاب الجميل الطيب غير أن في ربع ساعة اتجمعوا جميع فناني مصر ومحبيه علشان يمشوا وراه الي مثواه الأخير"، و هشام سليم: "مش عارف أقول ايه الله

يرحمه.. كان انسان كويس قوي قعدت معاه سنتين في المسرح وهيوحشني".

وقال أيضًا شريف منير: "علاء كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا خصوصا في الفترة الأخيرة كنا بنحضر فيلم مع بعض والفيلم مكملش.. دي ارادة الله واللي هيبقاله أعماله الصالحه لانه كان متدين جدا، وقريب من ربنا وكان كثير قراءة القرأن والتسبيح والإستغفار.. هو خسارة كبيرة بالنسبة لنا"، أما الفنان محمد سعد قال وهو منهار من البكاء: "كل مصر زعلت عليك ياعلاء كل البيوت زعلانه عليك.. الله يرحمك و في جنه ربنا ان شاء الله".

يذكر أن الفنان علاء ولي الدين فارق الحياة عن عمر يناهز التاسع والثلاثون والذي وافق أول أيام عيد الأضحى إثر مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.