شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد صلاح حسني من كواليس الملكة

الفنانة ياسمين عبد العزيز كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "عبدالعزيز" على الصورة قائلة: "صباح الفل"، وتفاعل جمهورها مع الصورة بالعديد من التعليقات، وأحد هذه: "أحلى فنانة بجد الناس كلها بتحبها". من التعليقات، وأحد هذه: "أحلى فنانة بجد الناس كلها بتحبها". ويذكر أن مسلسل "الملكة" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد صلاح حسنى، هند عبدالحليم، هاجر الشرنوبى، أحمد العوضي ومحمد عز. المسلسل إخراج: حسام علي، وتأليف: عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، وإنتاج: تامر مرسى.

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