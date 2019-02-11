تفاصيل حفل عيد الحب لمحمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي للاحتفال بعيد الحب مع جمهوره، وذلك من خلال حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.
تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات بحسب موقع الجلوس كالآتي:
الفئة الأولى: 1500 جنيه
الفئة الثانية: 2500 جنيه
الفئة الثالثة: 3500 جنيه
الفئة الرابعة: 5000 جنيه
وتشاركه الحفل الفنانة مايا دياب، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ10 مساءً.
يذكر أن حماقي أحيا حفلًا جماهيريًا ضخمًا، الخميس الماضي، في نادي الشمس بمصر الجديدة، وحضره أعداد ضخمة من محبيه، وقدم حماقي مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ومنها "يا ستّار، الحكاية حكايتنا، أعمل إيه، صور، خدني إليك".
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