أحمد فهمي يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "بروفا" بلبنان

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يبدأ الفنان أحمد فهمي تصوير أولى مشاهده من مسلسله الجديد "بروفا"، وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية، ماجي بو غصن، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والمسلسل إخراج: رشا شربتجي.
ويشار إلى أن "فهمي" ينتظر استكمالتصوير فيلمه الجديد "اللعبة أمريكاني" الذى صور منه عدة مشاهد الفترة الماضية، وتشارك فى بطولته ناهد السباعى، وأيمن قيسون، شيماء سيف، بيومى فؤاد، أحمد
جدير بالذكر أن آخر أعمال "فهمي" مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، وشاركه العمل: "ياسمين رئيس، خالد زكى، أحمد فؤاد سليم، محمد علاء"، وهو مأخوذ عن رواية أدبية تحمل نفس الاسم.
المسلسل تأليف: نور عبدالمجيد، وإخراج: أحمد مدحت.
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