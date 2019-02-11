ميرنا وليد - بيروت - كشف المايسترو والملحن إحسان المنذر لموقع الفن، رداً على سؤال حول حقيقة عودة التعاون بينه وبين الفنان راغب علامة، فقال :"حالياً ليس لدينا عمل نحضر له لكننا نقوم بدراسة لعمل سيجمعنا ".
أضاف المنذر: "لدي عملان جديدان للفنانة سمية بعلبكي الأول عبارة عن أغنية بعنوان (امرأة شرقية) من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني ومن ألحاني، والثانية من كلمات الشاعر المصري بهاء الدين محمد وألحاني بعنوان "احساس جميل".
إشارة إلى أن إحسان المنذر لحن للفنان راغب علامة العديد من الأغاني، التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة راغب الفنية، نذكر منها :" عن جد" و"يا لومي" و"لو شباكك ع شباكي" الكتب العتيقة"، "دي ليلة ورد" و"برافو عليكي".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- إحسان المنذر يكشف لـ"الفن" عن جديده وحقيقة عودة تعاونه مع راغب علامةفجر السعيد تتغلب على مي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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