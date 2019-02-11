خاص- إحسان المنذر يكشف لـ"الفن" عن جديده وحقيقة عودة تعاونه مع راغب علامةفجر السعيد تتغلب على مي...

ميرنا وليد - بيروت - كشف المايسترو والملحن ​إحسان المنذر​ لموقع الفن، رداً على سؤال حول حقيقة عودة التعاون بينه وبين الفنان ​راغب علامة​، فقال :"حالياً ليس لدينا عمل نحضر له لكننا نقوم بدراسة لعمل سيجمعنا ".

أضاف المنذر: "لدي عملان جديدان للفنانة ​سمية بعلبكي​ الأول عبارة عن أغنية بعنوان (امرأة شرقية) من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني ومن ألحاني، والثانية من كلمات الشاعر المصري ​بهاء الدين محمد​ وألحاني بعنوان "احساس جميل".

إشارة إلى أن إحسان المنذر لحن للفنان راغب علامة العديد من الأغاني، التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة راغب الفنية، نذكر منها :" عن جد" و"يا لومي" و"لو شباكك ع شباكي" الكتب العتيقة"، "دي ليلة ورد" و"برافو عليكي".