ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع "الفن"، سؤالاً على ​الجمهور العربي​ بهدف مشاركة الرأي. سؤالنا للجمهور: اسلوب اي اعلامية تفضلون؟ ​​مي العيدان​​ أو ​​فجر السعيد​​؟ وبعد اسبوع من التصويت إستطاعت فجر السعيد ان تتغلب على مي العيدان بنسبة 59% مقابل 41%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تتغلب على مي العيدان في إستفتاء الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.