خاص- غادة بشور تكشف لـ"الفن" أمنياتها في عيد ميلادها الـ61

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الممثلة السورية غادة بشور اليوم بعيد ميلادها الواحد والستين، قضت أكثر من نصفها في عالم الفن والأضواء، حيث أكدت لموقع "الفن" أنها لا تشعر بالحرج بالكشف عن عمرها الحقيقي.
وعن أمنياتها لعامها الجديد قالت بشور لموقعنا: "أتمنى أن يكون جميع الناس بخير وسلامة وسعادة، وأن يحفظ بلدي سورية من كل شر، وأن ينعم كل شبر فيه بالأمن والأمان".
وأضافت: أتمنى أيضاً أن أكون عند حسن ظن الناس من خلال تقديم أعمال حلوة وظريفة.
درامياً، شاركت بشورهذا الموسم في عملين، الأول "كونتاك" مع المخرج حسام الرنتيسي، والثاني "كرم منجل"مع المخرج عمار تميم، وتقرأ حالياً عدة نصوص أخرى.
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