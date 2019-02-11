خاص الفن - ملحم زين يستعد لإطلاق أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنان اللبناني ​ملحم زين​ يستعد لإطلاق اغنية جديدة لبنانية ايقاعية رومنسية ويصورها الليلة خلال وجوده في حلقة " ​ديو المشاهير​ " على أن تعرض بالفترة القريبة المقبلة والتي يقول مطلعها "عطيني فرصة".

وكانت آخر أعمال زين ديو جمعه بالفنان اللبناني معين شريف لمناسبة عيد الإستقلال اللبناني الـ75 بعنوان "إسمني" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان سمير صفير، توزيع داني حلو، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

وكان ملحم قد طرح قبله ديو غنائي جمعه بالفنان العراقي نور الزين، بعنوان "الله عليك" باللهجة العراقية، من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان نور الزين، والكليب من إخراج رأفت البدر.