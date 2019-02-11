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ميرنا وليد - بيروت - إلتقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" صوراً للنجم براد بيت، خلال توجهه لحضور الإحتفال بعيد ميلاد زوجته السابقة النجمة جينيفر أنيستون، والذي أقيم في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب موقع "just jared"، ظهر بيت خلال وصوله لمكان الحفل، بسيارة دفع رباعي ذات اللون الأسود، وكانت السيارة تنزله مباشرة أمام باب الفندق، وبهذا الظهور تزيد التكهنات حول عودة قصة حب براد وأنيستون من جديد.
وقد حضر أمس عيد ميلاد جينيفر أنيستون عدد كبير من النجوم، من بينهم غوينيث بالترو وساندرا بولوك وإيلين دي جينيريس وكاتي بيري وأورلاندو بلوم، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يفاجئ جينيفر أنيستون بعيد ميلادها.. فهل تتأكد عودة علاقتهما؟ بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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