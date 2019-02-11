لقطات مروعة.. شاهدوا سيدة تحطم مضخة بنزين بسيارتها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 02:06 مساءً -

حطمت سيارة مضخة بنزين في جنوب الصين بعدما ضغطت السائقة على دواسة البنزين بدلا من الفرامل بالخطأ.

وأظهرت لقطات تم تحميلها عبر موقع يوتيوب، سيارة مسرعة تتجه ناحية محطة بنزين قبل أن تحطم المضخة وتصطدم في سيارة وجدار.



وذكرت التقارير المحلية أن الحادث وقع في مدينة ييتشون في مقاطعة جيانغشي، وكانت السائقة على وشك التوقف والتوجه إلى منطقة الاستراحة للحصول على قسط من الراحة. ومع ذلك، فقد ضغطت على دواسة البنزين بالخطأ وتسببت في وقوع الحادث المروع.

ووفقا للتقارير، كانت السائقة قد حصلت على رخصة القيادة في العام الماضي، ولا تزال في فترة التدريب. ولحسن الحظ، لم يصب أحد. ولا تزال القضية قيد التحقيق.

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