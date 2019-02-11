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زوجة المخرج خالد يوسف تخرج عن صمتها بعد الورطة الجنسية التي هزت الشارع المصري

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مايا محمد 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 02:06 مساءً -

نفت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج ، انفصالها عنه، بعد تسريب فيديوهات جنسية، قيل إنها تخصه مع الفنانتين وشيما الحاج، والمقبوض عليهما حاليا ويخضعان للتحقيق في مصر.

وقالت شربتلي، إن زوجها برئ، مضيفة: “سنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر”.
وأشارت إلى أنه لم يهرب كما يروج الإعلام ويتواجد في فرنسا معها ومع ابنته منذ أسبوع لقضاء عطلة منتصف العام، فضلا عن إنهاء بعض الأعمال الخاصة به.
يذكر أن إدارة الآداب بوزارة الداخلية المصرية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي “السوشيال ميديا”.

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