شاهد… حلا الترك تكشف عن ظهور عائلتها معها في برنامجها على MBC4

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 02:06 مساءً -

تنتظر الفنانة البحرينية حلا الترك عرض برنامجها الجديد الذي ينتمي لنوعية برامج تلفزيون الواقع بعنوان “حلا”، ابتداءً من يوم 16 فبراير / شباط الجاري، عبر شاشة MBC 4، والمقرر أن تتحدث خلاله عن حياتها الخاصة وبعض المواقف التي تتعرض لها يوميًا.

حلا الترك تحدثت عن البرنامج وكواليسه خلال لقائها بالأمس مع مذيعات برنامج “MBC Trending”، وأكدت أن جمهورها ومحبيها سيشاهدونها بشكل مختلف جدًا، كما أعربت عن سعادتها لأنهم سيعرفون عن حياتها الكثير من التفاصيل الجديدة.

وأوضحت حلا الترك أن البرنامج الذي يحمل اسمها سيرصد التفاصيل والعادات اليومية التي تقوم بها، وعلاقتها بعائلتها التي ستظهر معها أيضًا، مثل والدتها وجدتها وشقيقيها، بالإضافة إلى بعض من أصدقائها، لكنها لم تتطرق للحديث عن والدها أو زوجته دنيا بطمة، ولم تتحدث عن ظهورهم معها بالبرنامج باعتبارهم من أفراد أسرتها.