شيماء العيدي تنشر صورة مع امير الكويت: “اقوى واغلى سيلفي بالعالم”

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 02:06 مساءً -

نشرت الكويتية شيماء العيدي، عبر حسابها على تويتر، صورة سيلفي جمعتها بأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد.

وعلقت شيماء على الصورة قائلة: “اقوى و أغلى سلفي بالعالم .. انا و ابوي.. قال لي : انا ابوج و دايما ادعي لج

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