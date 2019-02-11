شاهدوا بفكرة مجنونة.. فتاة تنتقم من صديقها السابق بطريقتها الخاصة

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كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 02:06 مساءً -
- منوعات
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2019-02-11T10:57:39+00:00
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قامت فتاة من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية بالانتقام من صديقها السابق بطريقتها الخاصة، حيث استغلت تجوله مع حبيبته الجديدة بالشارع، وقامت بدهسها عمدًا.
وتوصلت الشرطة لهوية الفتاة بعد بعد مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع والتي رصدتها وهي تدهس حبيبة صديقها السابق، ونشرت صورها الشخصية مع سيارتها المتضررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرحت الشرطة بأن الفتاة قامت باستغلال تجول صديقها السابق مع حبيبته الجديدة في الشارع وتوجههما للمنزل بعد ذهابهما للمتجر، ودهستها عمدا، وأسفر الحادث عن إصابة الفتاة بإصابات متعددة في الكتف والرأس والركبتين.
أصدرت الشرطة قرارًا بالقبض على الفتاة، كما رصدت الشرطة مكافأة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي لمن يحصل على معلومات بشأنها.
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