أريانا جراندي تغيب عن حفل جرامي 2019.. تعرف إلى السبب

متابعة الخليج 365: غابت المغنية الأمريكية الشهيرة أريانا جراندى، عن حفل توزيع جوائز “جرامي” في دورته الـ61 هذا العام 2019، وذلك بعد خلاف مع منتجي الحفل بخصوص الأغنيات التي ستقدمها على المسرح.

وحصلت جراندي على جائزة الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم “جرامي” بفئة أفضل ألبوم بوب عن ألبوم Sweetener.

الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز “جرامي” الـ61 أقيم في Staples Center بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقدّمته المغنية الأمريكية الشهيرة اليشيا كيز.