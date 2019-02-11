متابعة الخليج 365: غابت المغنية الأمريكية الشهيرة أريانا جراندى، عن حفل توزيع جوائز “جرامي” في دورته الـ61 هذا العام 2019، وذلك بعد خلاف مع منتجي الحفل بخصوص الأغنيات التي ستقدمها على المسرح.
وحصلت جراندي على جائزة الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم “جرامي” بفئة أفضل ألبوم بوب عن ألبوم Sweetener.
الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز “جرامي” الـ61 أقيم في Staples Center بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقدّمته المغنية الأمريكية الشهيرة اليشيا كيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أريانا جراندي تغيب عن حفل جرامي 2019.. تعرف إلى السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.