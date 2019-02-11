أهم الفائزين بجوائز جرامي 2019

متابعة بتجـــــــــــــرد: كرم حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية الواحد والستين في لوس أنجلوس نخبة من الفنانين الذي كانت أعمالهم الأبرز خلال العام المنصرم. إليكم أهم جوائز جرامي Grammy Awards 2019.. ليدي جاجا ودريك في المقدمة وبرادلي كوبر المفاجأة.. فئة البوب: أفضل أداء منفرد لأغنية بوب: جانييه وليدي جاجا عن أغنية Where Do You Think You’re Goin أفضل أداء ديو لأغنية بوب: ليدي جاجا وبرادلي كوبر عن أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born أفضل ألبوم بوب صوتي تقليدي: ويلي نيلسون عن ألبوم My Way أفضل ألبوم بوب صوتي: أريانا جراندي عن ألبوم Sweetener فئة الراب: أفضل أداء راب: كندريك لامار، داي روك، فيوتشر وجيمس بليك عن King’s Dead أندرسون باك عن Bubblin أفضل أداء عن أغنية راب: تشايلدش غامبينو عن This Is America أفضل أغنية راب: دريك عن God’s Plan فئة الروك: أفضل أداء روك: كريس كورنيل عن When Bad Does Good أفضل أداء ميتال: هاي أونفاير عن Electric Messiah أفضل أغنية روك: إس تي فنسنت عن أغنية Masseduction أفضل ألبوم روك: Advertisements جريتا فان فليت عن From The Fires فئة موسيقى الريف: أفضل أداء منفرد ريف: كايسي موسجرفيس عن Butterflies أفضل أداء عن ديو ريف: دان وشاي عن Tequila أفضل أغنية ريف: كايسي موسجرفيس عن Space Cowboy أفضل ألبوم ريف: كايسي موسجرفيس عن Golden Hour فئة R&B: أفضل أداء R&B: هير عن Best Part أفضل أداء R&B تقليدي: ليون بريدجز عن Bet Ain’t Worth The Hand أفضل أغنية R&B: إيلا ماي عن Boo’d Up أفضل ألبوم R&B معاصر: ذا كارترز عن ألبوم Everything Is Love فئة الرقص الإلكتروني: أفضل أغنية: ديوا ليبا عن أغنية Electricity أفضل ألبوم رقص/إلكتروني: جاستس عن ألبوم Woman Worldwide

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