- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
متابعة بتجـــــــــــــرد: كرم حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية الواحد والستين في لوس أنجلوس نخبة من الفنانين الذي كانت أعمالهم الأبرز خلال العام المنصرم.
إليكم أهم جوائز جرامي Grammy Awards 2019.. ليدي جاجا ودريك في المقدمة وبرادلي كوبر المفاجأة..
فئة البوب:
أفضل أداء منفرد لأغنية بوب:
جانييه وليدي جاجا عن أغنية Where Do You Think You’re Goin
أفضل أداء ديو لأغنية بوب:
ليدي جاجا وبرادلي كوبر عن أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born
أفضل ألبوم بوب صوتي تقليدي:
ويلي نيلسون عن ألبوم My Way
أفضل ألبوم بوب صوتي:
أريانا جراندي عن ألبوم Sweetener
فئة الراب:
أفضل أداء راب:
كندريك لامار، داي روك، فيوتشر وجيمس بليك عن King’s Dead
أندرسون باك عن Bubblin
أفضل أداء عن أغنية راب:
تشايلدش غامبينو عن This Is America
أفضل أغنية راب:
دريك عن God’s Plan
فئة الروك:
أفضل أداء روك:
كريس كورنيل عن When Bad Does Good
أفضل أداء ميتال:
هاي أونفاير عن Electric Messiah
أفضل أغنية روك:
إس تي فنسنت عن أغنية Masseduction
أفضل ألبوم روك:
جريتا فان فليت عن From The Fires
فئة موسيقى الريف:
أفضل أداء منفرد ريف:
كايسي موسجرفيس عن Butterflies
أفضل أداء عن ديو ريف:
دان وشاي عن Tequila
أفضل أغنية ريف:
كايسي موسجرفيس عن Space Cowboy
أفضل ألبوم ريف:
كايسي موسجرفيس عن Golden Hour
فئة R&B:
أفضل أداء R&B:
هير عن Best Part
أفضل أداء R&B تقليدي:
ليون بريدجز عن Bet Ain’t Worth The Hand
أفضل أغنية R&B:
إيلا ماي عن Boo’d Up
أفضل ألبوم R&B معاصر:
ذا كارترز عن ألبوم Everything Is Love
فئة الرقص الإلكتروني:
أفضل أغنية:
ديوا ليبا عن أغنية Electricity
أفضل ألبوم رقص/إلكتروني:
جاستس عن ألبوم Woman Worldwide
كانت هذه تفاصيل خبر أهم الفائزين بجوائز جرامي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.