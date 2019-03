أهم الفائزين بجوائز جرامي 2019

متابعة بتجـــــــــــــرد: كرم حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية الواحد والستين في لوس أنجلوس نخبة من الفنانين الذي كانت أعمالهم الأبرز خلال العام المنصرم.

إليكم أهم جوائز جرامي Grammy Awards 2019.. ليدي جاجا ودريك في المقدمة وبرادلي كوبر المفاجأة..

فئة البوب:

أفضل أداء منفرد لأغنية بوب:

جانييه وليدي جاجا عن أغنية Where Do You Think You’re Goin

أفضل أداء ديو لأغنية بوب:

ليدي جاجا وبرادلي كوبر عن أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born

أفضل ألبوم بوب صوتي تقليدي:

ويلي نيلسون عن ألبوم My Way

أفضل ألبوم بوب صوتي:

أريانا جراندي عن ألبوم Sweetener

فئة الراب:

أفضل أداء راب:

كندريك لامار، داي روك، فيوتشر وجيمس بليك عن King’s Dead

أندرسون باك عن Bubblin

أفضل أداء عن أغنية راب:

تشايلدش غامبينو عن This Is America

أفضل أغنية راب:

دريك عن God’s Plan

فئة الروك:

أفضل أداء روك:

كريس كورنيل عن When Bad Does Good

أفضل أداء ميتال:

هاي أونفاير عن Electric Messiah

أفضل أغنية روك:

إس تي فنسنت عن أغنية Masseduction

أفضل ألبوم روك:

جريتا فان فليت عن From The Fires

فئة موسيقى الريف:

أفضل أداء منفرد ريف:

كايسي موسجرفيس عن Butterflies

أفضل أداء عن ديو ريف:

دان وشاي عن Tequila

أفضل أغنية ريف:

كايسي موسجرفيس عن Space Cowboy

أفضل ألبوم ريف:

كايسي موسجرفيس عن Golden Hour

فئة R&B:

أفضل أداء R&B:

هير عن Best Part

أفضل أداء R&B تقليدي:

ليون بريدجز عن Bet Ain’t Worth The Hand

أفضل أغنية R&B:

إيلا ماي عن Boo’d Up

أفضل ألبوم R&B معاصر:

ذا كارترز عن ألبوم Everything Is Love

فئة الرقص الإلكتروني:

أفضل أغنية:

ديوا ليبا عن أغنية Electricity

أفضل ألبوم رقص/إلكتروني:

جاستس عن ألبوم Woman Worldwide