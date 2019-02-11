تكريم ديانا روس وأريثا فرانكلين في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية

متابعة بتجــــــــــــــرد: كرم حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية الواحد والستين في لوس انجليس أسطورتي الغناء ديانا روس وأريثا فرانكلين بعروض فنية قدمتها روس نفسها وفنانون آخرون أثنوا على فرانكلين “ملكة موسيقى السول” التي توفيت العام الماضي.

وبزغ نجم روس (74 عاما) في الستينات كمغنية رئيسية لفرقة سوبريمز وهي واحدة من أفضل الفرق الغنائية النسائية من حيث المبيعات في التاريخ. ولروس 91 أغنية منفردة و59 ألبوما وتصدرت أغانيها قوائم الأغاني 41 مرة.

وظهرت روس على المسرح وهي ترتدي ثوبا أحمر براقا وتضع أحمر شفاه بنفس اللون وتمنت لنفسها عيد ميلاد سعيدا قبل أسابيع من عيد ميلادها الخامس والسبعين. وأمتعت الجمهور ببعض من أفضل أغانيها بينها “ذا بست أوف ماي لايف” و”ريتش أوت آند تاتش”.

ومع قرب نهاية الحفل صعدت فانتاسيا وأندرا داي ويولاندا آدمز إلى المسرح لتكريم فرانكلين التي هزت وفاتها عالم الموسيقى.

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ودون تقديم ظهرت المغنيات الثلاث على المسرح بعد انتهاء فقرة إحياء ذكرى من رحلوا من عالم الغناء، وغنين أغنية فرانكلين “(يو ميك مي فيل لايك) إيه ناتشورال وومان” مع عرض صور لفرانكلين في الخلفية.

وأبدى مستخدمو تويتر اعجابهم بتكريم حفل جرامي لفرانكلين إلا أن آخرين أعربوا عن خيبة أملهم لأن الفقرة كانت قصيرة جدا.