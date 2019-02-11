متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قبل القبض عليها .. هذا ماكتبته منى فاروق على حسابها الرسمى الوحيد "انستجرام"

ابتعدت الفنانة منى فاروق عن الحديث على حسابها الرسمي الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ 18 يناير الماضي، عقب إعادة نشر مقطع فيديو فاضح لها الشهر الماضي.

وكتبت "منى"، في آخر منشور لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على انستجرام غير ده، وماليش أي أكونت على فيسبوك أو تويتر"، ونفت علاقتها بأي حسابات أخرى، وأي مواد تنشر عليها، سواء مكتوبة أو مصورة، وأوضحت أن هذا تصريح منها شخصيا.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".

وقررت النيابة العامة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.