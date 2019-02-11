العراقية كلوديا حنا تشارك في 3 أفلام مصرية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك الفنانة العراقية كلوديا حنا في 3 أفلام مصرية جديدة منها "بورصة مصر"، الذي تواصل تصويره حالياً وتؤدي فيه دور فتاة تتعرض لظروف قاسية تدفعها لكراهية كونها جميلة.

ويشارك كلوديا في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسن حسني، لطفي لبيب، نجوى فؤاد، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف وأحمد صيام، وإخراج أحمد نور.



وتنتظر كلوديا عرض فيلمها الجديد "يوم العرض" للمخرج بيبرس الشهاوي، تأليف إيهاب ناصر، ويشاركها بطولته كل من إيهاب فهمي وأحمد صيام، وتلعب فيه دور خادمة.

وانتهت الممثلة العراقية من تصوير دورها في فيلم "ورقة جمعية" تأليف محمد جمال، وإخراج أحمد بابلي، وإنتاج شريف عبدالعزيز. وتؤدي فيه دور "هناء" وهي فتاة تعمل بكوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي، ويشاركها في بطولة العمل لوسي، ميدو عادل، سهر الصايغ، أحمد صيام، ناهد رشدي، أميرة نايف، والفنان العائد من الاعتزال سامي فهمي.

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كلوديا مغنية وممثلة قدَّمت أغانٍ عدة منفردة، ومن أشهرها أغنية "اشتغالات" في فيلم "أوشن ١٤"، وحصلت من قبل على لقب ملكة جمال العرب.

وكانت آخر أغانيها باللهجة العراقية بعنوان "أخذ قلبي" وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان وتوزيع حسام كامل، وتمَّ تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسر سامي.

وشاركت كلوديا في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "قصر العشاق"، "أزمة نسب" و"السرايا"، وفي السينما قدمت أفلاماً منها "أوشن 14" و"سطو مثلث".