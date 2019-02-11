بالصور.. جوجل يحتفي بذكرى ميلاد "الحماة الشريرة" ماري منيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى محرك البحث العالمي جوجل، الإثنين، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية ماري منيب الـ114، والتي توافق 11 فبراير/شباط من كل عام.

ووضع جوجل، في صدارة صفحته الرئيسية، صورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة ماري، الملقبة بـ"أشهر حموات السينما المصرية" و"الحماة الشريرة".





وماري منيب ممثلة كوميدية ذات أصول شامية، ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت 11 فبراير/شباط 1905، ثم انتقلت مع أسرتها إلى مصر، وسكنت في حي شبرا بمدينة القاهرة.

عملت الممثلة الشهيرة، واسمها الحقيقي ماري سليم حبيب نصر الله، في بداية حياتها الفنية راقصة في الملاهي، ثم انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1937 وتوالت أعمالها في المسرح السينما.





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نجحت منيب، خلال مسيرتها الفنية التي استمرت 35 عاما، في رسم البسمة على وجه المشاهدين بخفة ظلها، حتى وهي تؤدي أكثر الأدوار التي طغى عليها الشر؛ إذ اشتهرت بدور الحماة الشريرة المتسلطة، ولها العديد من المقولاتها الشهيرة التي يتداولها محبوها حتى اليوم، منها: "إسأليني أنا.. ده أنا مدوباهم اتنين" في فيلم "حماتي ملاك".

وأيضا في فيلم "اعترافات زوج" مع الفنان فؤاد المهندس والفنان يوسف وهبي، اشتهرت منيب بمقولة "بلا نيلة".

قدمت الراحلة العديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، منها: "بابا أمين، وسي عمر، والمليونيرة الصغيرة"، وتوفيت 21 يناير/كانون الثاني 1969.



