بعد مصر ولبنان شركة”صبّاح أخوان” تُباشر إنتاجها السينمائيّ في السعوديّة

لإستقطاب الفعاليّات الترفيهيّة من مصر والوطن العربيّ، وقّع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للترفيه في المملكة العربيّة السعوديّة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عدداً من مُذكّرات التفاهم التي من شأنها دعم القطاع الترفيهيّ في المملكة، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة المصريّة القاهرة.

وفي هذا الصدد، أبرم معاليه مُذكّرة تفاهم مع شركة “صبّاح أخوان” ووقّع مع المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لإنتاج العديد من الأفلام بمُشاركة فنّانين من مصر والسعوديّة ومُختلف الدول العربيّة على أن تُعرض للمرّة الأولى في السعوديّة.

وجاء هذا التعاون كخطوة ثانية تُوطّد التعاون الفنيّ للشركة مع المملكة والتي كانت إنطلقت خلال العام الماضي بشراكة مع “رايتيكس” للإنتاج المرئيّ والمسموع لتأسيس”مسرح السعوديّة”.