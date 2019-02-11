أحمد الفيشاوي يستفز الجمهور بزجاجات الكحول في عيد ميلاد زوجته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري أحمد الفيشاوي لهجوم عنيف من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يحتفل فيه بعيد ميلاد زوجته ندى الكامل، وسط حالة من الدهشة بدت على وجهها.

وجاء الهجوم بسبب الاحتفال الذي جاء بطريقة مختلفة عن ما اعتاده الجمهور العربي بمثل هذه المناسبات، حيث استغنى "الفيشاوي"،عن "الكيك"، واستبدله بزجات الكحول التي تتصاعد منها الأدخنة.

ونشر الفنان المصري، مقطع فيديو للاحتفال عبر إنستغرام كشف فيه عن أجواء ومظاهر الحفل، والذي كان في أحد المطاعم على ما يبدو، وعلقّ قائلًا: "أحب زوجتي".

وبدا على وجه زوجته ندى الكامل الدهشة، حيث لم تكن تعلم بتصويرها أو بتلك المفاجئة، ثم طبع الفيشاوي، "قُبلة" على خدها.

وتفاعل متابعون للفيديو ومنتقدون لما فعله أحمد الفيشاوي، فقال أحدهم: "من شابه أباه فما ظلم إنتوا أشكال عار"، وقال آخر: "الفيديو ملوش أي لازمة ومش مبين غير إن مراتك غلسة وبس، شيلو بجد مش حلو"، فيما أضاف آخر: "يخرب بيت غلاستك".

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وأكد آخرون أن زوجته لا تعرف مثل هذه الطرق في الاحتفال، وأنها ليست من مستوى "الفيشاوي"، فقال: "ده إنتي غبية بقى وهتتعبينا".

يُذكر أن أحمد الفيشاوي، كشف من قبل أنه يحتسي الكحول، وذلك في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه سمر يسري.