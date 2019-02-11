بدور عبدالله لروزانا اليامي: كل إناء بما فيه ينضح.. والأخيرة: مالي خلق أمسح فيكي بلاط الخليج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلت الحرب الكلامية بين الإعلاميه السعودية روزانا اليامي ومواطنتها الفنانة بدور عبدالله، بسبب تهديد الأخيرة لها باللجوء إلى القضاء لأخذ حقها جرّاء تصريحات "اليامي" المسيئة لها ووصفها بـ"النكرة".

وقالت روزانا، عبر تطبيق "الإستوري": "قولوا لقليلة الأصل العاقة اللي جرجرت أهلها بالمحاكم وهربت وفاتحة شقتها للواء شكري.. روزانا ما تتهدد ولا تخاف من أمثالك، أنتي قدرك ممسحة في الحمام".

وأضافت: "واحشمي نفسك دام مالي خلق أمسح فيكي بلاط الخليج والدول المجاورة.. ويوم ما تهددين لا تهددي بعشيقك اللواء".

وتابعت: "ارفعي مليون قضية صدقيني راح تكونين الخاسر الأكبر.. بالعربي أنا ما عندي شكري بس أنا بنت رجال".

وكانت الفنانةُ السعوديةُ بدور عبدالله قد شنّت هجومًا قاسيًا على مواطنتها الإعلامية روزانا اليامي، بعد وصف الأخيرة لها بـ"النكرة"، حيث لوّحت "عبدالله" باللجوء إلى القضاء لأخذ حقها جرّاء تصريحات "اليامي" المسيئة لها.

Advertisements

ونشرت عبد الله عبر "إنستغرام" رسالة شديدة اللهجة قالت فيها: "روزانا اليامي.. أمي حبيبتي أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية.. بس ما تلفظتي فيه.. ما هو إلا إثبات لأخلاقك.. وكل إناء بما فيه ينضح".

وأضافت: "والله ثم والله ما مسني بشيء.. وراح تشوفين نتائج كلامك على الواقع العملي.. وفي المحاكم.. وأنا قاعدة ببيتي معززة مكرمة.. أنا ما عندي مزح بهالأمور.. تم إرسال الفيديو إلى مكتب المحامي بالسعودية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقك".

وسبق للإعلامية السعودية روزانا اليامي، أن نشرت عبر "سناب شات" قائلةً: "أسب مين يعني أنا أحبهم وهما يحبوني، اطلعي منها يا نكرة، خليكي في تمسيح الدواوين من منتج لمنتج ياقلب ما تحزن وما حدا معطيكي وجه يا حرام.. والله لو ترجع بلدها أشرف لها.. فشلتنا.. بس وين ترجع هي لا معترفة بأهل أو بلد.. الحمد لله على نعمة الأهل والبلد والأصل الطيب".

جديرٌ بالذكر أن الفنانة السعودية بدور عبدالله، كانت وجّهت اللّوم لأحد المذيعين، لاستضافته روزانا اليامي، والسّماح لها بالإساءة للكويتيين، قائلةً: "يعني روزانا اليامي لما أنت استضفتها في برنامجك جت اتكلمت وغلطت وسبت الفاشينيستات وتحدت حتى القانون أنا بالنسبة لي كبدور وعايشة بين السعودية والكويت وهي بلدي وعندي الانتماء للبلدين.. فازعل لما أشوف كده".