إيمان البحر درويش: لسان شيرين حيضيعها.. وهاني شاكر واقع في مستنقع فساد النقابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الفنان المصريّ، إيمان البحر درويش، جميع وسائل الاعلام، لتجاهلها تاريخه الفنيّ، وعدم إعطائه حقّه المعنويّ، كقيمة فنية مصرية كبيرة، موضحًا، أنّ كلّ فنان لا بدّ أنْ يحمل على عاتقه اسم وطنه أولاً، مثل كوكب الشّرق، أم كلثوم، وعبدالحليم، وعبدالوهاب، وفي العراق، كاظم الساهر.

وقال في تصريحات إعلامية، إنّ الشللية والوساطة، مازالت تلعب دورًا كبيرًا، في اختيار النجوم للكثير من الأعمال الفنية، وهذا سبب قلّة مشاركته في السّينما والدراما، مشيرًا، إلى أنّ الفنان القادر على "ترقيص" الناس، هو الذي يشارك، وأنّه إذا كان الاختيار يتمّ على أساس الموهبة، فقد أثبت نفسه كممثل في المسلسل الدينيّ "الإمام الشافعي"، كما نجحتْ أعماله السابقة جماهيريًا.

وأشار إيمان البحر درويش، إلى أن علاقته بمواطنه الفنان، هاني شاكر، نقيب الموسيقيين جيدة جدًا، وأنّه يشفق عليه، لأنه وقع في مستنقع فساد بالنقابة، مضيفًا، أنّ المحكمة أصدرتْ حكمًا بإلغاء انتخابات هاني شاكر، ولكنّ الفاسدين بالنقابة، أوهموه أنّه لا بدّ أنْ يصدر حكمًا نهائيًا لتنفيذه.

وعن آخر أعماله الفنية، ورأيه في الأصوات الموجودة على السّاحة حاليًا، تابع الفنان المصريّ، إيمان البحر درويش، أنّه سيطرح ألبومه الغنائيّ "أنا مش ندمان" قريبًا، في يوم عيد ميلاده، وميلاد سيد درويش، لافتًا، إلى أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب، من أحسن الأصوات المصرية، التي ظهرتْ، ولكنّ "لسانها" يسبّب لها الكثير من المتاعب.