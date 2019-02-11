شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جوائز وينتظر الأوسكار.. تفاصيل فيلم The Favorite بعد اكتساحه حفل BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح فيلم The Favorite قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون السنوى الـ72 BAFTA "بافتا"، بعدد 7 جوائز، فحصل على أفضل فيلم بريطانى، أفضل سيناريو أصلى، أفضل تصميم أزياء، أفضل تصميم شعر ومكياج، أفضل انتاج، أفضل ممثلة وفازت بها أوليفيا كولمان، وأفضل ممثلة مساعدة التى فازت بها الممثلة رايتشل وايز.



اوليفيا كولمان الفائزة بجائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم

الفيلم المرشح لعدة جائزة فى حفل الأوسكار، تدور قصته فى أوائل القرن الثامن عشر فى إنجلترا، عندما تحتل الملكة الموهوبة "آن" العرش، وتحكم صديقتها المقربة، ليدى سارة، البلاد بدلاً عنها.

وقال مخرج فيلم The Favorite اليونانى يورغوس لانثيموس: "لقد صنعنا فيلما بريطانيا جداً، والقصة بريطانية جدا، أنا لا أعرف ماذا أقول عن أوليفيا، إنها إنسانة مدهشة ، وممثلة رائعة، مصدر فرح عند العمل معها، وأعتقد أنها لا تأخذ نفسها على محمل الجد، وتتمتع بما تفعله كثيرًا، ولهذا السبب فى كل مرة تظهر بشكل جديد."