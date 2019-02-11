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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جوائز وينتظر الأوسكار.. تفاصيل فيلم The Favorite بعد اكتساحه حفل BAFTA والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح فيلم The Favorite قائمة جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون السنوى الـ72 BAFTA "بافتا"، بعدد 7 جوائز، فحصل على أفضل فيلم بريطانى، أفضل سيناريو أصلى، أفضل تصميم أزياء، أفضل تصميم شعر ومكياج، أفضل انتاج، أفضل ممثلة وفازت بها أوليفيا كولمان، وأفضل ممثلة مساعدة التى فازت بها الممثلة رايتشل وايز.
اوليفيا كولمان الفائزة بجائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم
الفيلم المرشح لعدة جائزة فى حفل الأوسكار، تدور قصته فى أوائل القرن الثامن عشر فى إنجلترا، عندما تحتل الملكة الموهوبة "آن" العرش، وتحكم صديقتها المقربة، ليدى سارة، البلاد بدلاً عنها.
وقال مخرج فيلم The Favorite اليونانى يورغوس لانثيموس: "لقد صنعنا فيلما بريطانيا جداً، والقصة بريطانية جدا، أنا لا أعرف ماذا أقول عن أوليفيا، إنها إنسانة مدهشة ، وممثلة رائعة، مصدر فرح عند العمل معها، وأعتقد أنها لا تأخذ نفسها على محمل الجد، وتتمتع بما تفعله كثيرًا، ولهذا السبب فى كل مرة تظهر بشكل جديد."
الفائزون بجوائز بافتا لعام 2019
بينما قالت أوليفيا بعد استلامها الجائزة: " لا أعرف ما أقول، لقد كتبت شيئأً من أجل أن أقوله لزملائى المرشحات، أن أكون معكم فى نفس القائمة شيئاً رائعاً، أسفة لأنى ارتجف كثيراً، نحن نعيش ليلة مذهلة".
اوليفيا كولمان تهنئ راشيل بالجائزة
وأضافت: 'إيما وراشيل، شكراً على أدائكم وعلى ما فعلتموه بعد توقف الكاميرا، لم نتحدث أبدًا عن هذا الأمر وأجده عاطفيًا جدًا، لكننى أحبكم".
وحرصت راتشيل وايز، الفائزة بجائزة أحسن ممثلة مساعدة عن دورها فى الفيلم، على تحية زملائها أوليفيا كولمان وإيما ستون، حيث رفعت لهم القبعة، وقالت أنهم من أعظم النساء، وعن السيناريو قالت راتشيل أنه كان قطعة غير عادية ومتعة يومية للمشاهدة.
راتشيل وايز اثناء كلمتها
فيلم the favourite
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