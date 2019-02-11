شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يبدآ يصور مسلسل "بروفا" بلبنان لعرضه رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم أحمد فهمى تصوير مسلسله الجديد "بروفا" الأسبوع المقبل، لعرضه فى رمضان المقبل 2019، وتشارك فى بطولته اللبنانية ماغى بو غصن، ويكتبه يم مشهدى، وتخرجه رشا شربتجى، ومن المقرر تصوير أحداثه فى لبنان .

ويعقد حاليا فهمى عدة جلسات مكثفة مع مخرجة العمل والمؤلف والشركة المنتجة لوضع اللمسات النهائية قبل إنطلاق التصوير، كذلك أنتهى مؤلف العمل من كتابة 17 حلقة من المسلسل، على أن ينتهى من باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى استكمال فيلمه "اللعبة أمريكانى" والذى صور منه عدة مشاهد الفترة الماضية، وتشارك فى بطولته ناهد السباعى، وأيمن قيسون، شيماء سيف، بيومى فؤاد، أحمد الشامى، وأخرون، تأليف مدحت السباعى، ومن إخراج إيناس سيف.

أخر أعمال أحمد فهمى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "أنا شهيرة" وشارك فى بطولته ياسمين رئيس، خالد زكى، أحمد فؤاد سليم، محمد علاء، واخرون، تأليف نور عبد المجيد، وإخراج أحمد مدحت، وهو مأخوذ عن رواية أدبية تحمل نفس الإسم.