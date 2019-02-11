شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ممثلين يشاركون فى العشر حلقات الأولى من مسلسل دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة دنيا سمير غانم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد أمس السبت، لتستمر فى التصوير حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث من المقرر عرض العمل الدرامى فى رمضان المقبل.

وتمتلك دنيا سمير غانم وفريق عملها شركة "خدمات عامة" للجمهور، حيث تقدم خدماتها بطريقة غريبة، تعتمد على مفارقات كوميدية بين أبطالها، لاسيما وأن المسلسل يتضمن ثلاث أجزاء وكل جزء 10 حلقات منفصلة تحمل اسم معين .

وحصل "الخليج 365"على قائمة الممثلين المشاركين فى أول 10 حلقات وهم دنيا سمير غانم، بيومى فؤاد، عمرو وهبة ، شيماء سيف، محمد سلام، محمد أوتاكا، ومجموعة من ضيوف الشرف، حيث من المقرر أن يتغير معظم أبطال الحدوتة الأولى فيما عدا بطلا العمل دنيا وسلام، وذلك حسبما أكد مخرج العمل خالد الحلفاوى.

وفى السياق ذاته ، إنتهى مؤلف العمل أيمن وتار من كتابة 13 حلقة من المسلسل، حيث يعكف حاليا على كتابة الحلقات المتبقية، لاسيما أن مخرج العمل يكثف التصوير دون توقف، لسرعة إنجاز الحلقات الأولى.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعد غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى اللالا لاند" عام 2017.