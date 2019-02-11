السبكي ينشر فيديو من كواليس "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر المنتج محمد السبكي مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون" عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر الفيديو الفنانة روبي أثناء تصوير أحد مشاهدها في الفيلم، وكتب: "من كواليس حملة فرعون".

فيلم "حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول الشاب "يحيى" الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

الفيلم بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، أحمد التهامي، وإنتاج محمد السبكي.