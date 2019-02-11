ّبدر الشعيبي: أنا سعوديّ الجنسيّة.. وأرفضُ دخول بناتي المجال الفنّي!

كشف الفنان، بدر الشعيبي، عن جنسيته الحقيقيّة، موضحًا، أنّه سعوديّ الجنسيّه، لأنّ والده سعوديّ، ووالدته كويتية، مؤكدًا، أنّه عاش حياته كلّها في الكويت. وأعلن في تصريحات تلفزيونيّة، عن رفضه التّامّ، لدخول بناته المجال الفنيّ، لأنّه لا يريد لهنّ حياة غير مريحة، لأنّ متاعب الشُّهرة أكثر بكثير من مميّزاتها.

وأضاف: “لن أسمح لبناتي بأن يدخلون المجال الفني.. لأني ما أريدهم يتأذون.. من وأنا صغير ما عشت طفولتي وما استأنست، من عمري و٩ سنين وأنا معروف كنت أروح مطعم الناس تطالعني أدش سينما الناس تطالعني.. الشهرة مو حلوة وكلج مؤذية”. واعترف الشعيبي، أنّه يشعر بالنّدم الشّديد، لأنّه سمح للناس بالتّدّخل في حياته بشكل كبير، معترفًا، بأنّه أخطأ عندما فعل ذلك. وأكّد، أنّ الحرب التي تعرض لها عبر السوشال ميديا، خلال الفترة الماضية كان هدفها الإطاحه به، مشيرًا، إلى أنّ هذه الحرب أصابته بحالة نفسيّة صعبة. يُذكر، أنّ بدر الشعيبي، كشف في وقت سابق، سبب ابتعاده عن الدراما، موضحًا، أنّه في الأساس مطرب، ولا يريد أنْ يضيع فترات طويلة من أجل التصوير، في شيء لا يضيف له جديدًا.