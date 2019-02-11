شاهد.. أغنية "م البداية" تدخل أسبوعها الثالث بأكثر من 9 ملايين مشاهدة

تجاوزت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، حاجز الـ9 ملايين مشاهدة، وذلك في أسبوعها الثالث من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحانعمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إضافة إلى حصولها على المركز الـ15 في قائمة صدارة المشاهدات عبر "يوتيوب".
يذكر أن حماقي طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، الذي ضم 20 أغنية، تعاون فيها مع كبار الشعراء وأبرزهم "أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين"، ومن الملحنين "عمرو مصطفى، محمد النادي"، ومن الموزعين"تميم، توما، نادر حمدي".
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