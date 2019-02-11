سوسن بدر تحذر من حساب مزور منسوب لها على الفيس بوك

كتبت - مي صادق

حذرت الفنانة سوسن بدر، من حساب مزور منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنه لا يخصها، وأنها لا تملك أي صفحات على الموقع، محذرة الجميع من التعامل مع هذا الحساب، ومهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكتب الفنان محمود حجازي، عبر صفحته الرسمية على

"فيس بوك" قائلا: رساله من الفنانه سوسن بدر: - هي ملهاش اكونت علي الفيس بوك وده مش بتاعها ياريت ريبورت او بلوك وشكرا جدا.

يشار إلى أن "بدر"، تحصد حاليًا نجاح دورها في مسلسل أبو

العروسة، الذي نال على اعجاب الجماهير، واستطاعت أن تجسد فيه الصورة الصحيحة عن المرأة.

جدير بالذكر أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الـ60 حلقة، وتم عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.