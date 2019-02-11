الحلقة الأولى من مسلسل أهو دا اللى صار تتخطى 100 ألف مشاهدة

مسلسل "أهو دا اللى صار"

كتبت - مي صادق

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "أهو دا اللى صار"، نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطت حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم فقط

من عرض العمل على شبكة قنوات ON.يشار إلى أن المسلسل تم تأجيله من الموسم الرمضاني الماضي، وحاز على أعلى نسبةمشاهدة بين المسلسلات التى يتم عرضها فى الموسم الشتوى الجارى."أهو ده اللي صار" من بطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، أروى جودة، أحمد حاتم، هشام إسماعيل ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.