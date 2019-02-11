فرقة ونس تقدم مطربين أجانب لغناء أغانٍ تراثية

صورة لفريق ونس كتب ــ مصطفى عبيد: قدمت فرقة ونس الموسيقية بقيادة الموسيقار الدكتور طارق عباس تجربة فريدة في الغناء من خلال حفل عقد مؤخرا بقصر المناسترلي شارك فيه مطربون أجانب من مختلف جنسيات العالم كأعضاء في الفرقة. غنى المطربون من بريطانيا وكوريا واليابان وكازاخستان وجورجيا وألمانيا أغاني مصرية من التراث بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم، فضلا عن أوبريتات قدمتها الفرقة لأول الفرقة. غنى المطربون من بريطانيا وكوريا واليابان وكازاخستان وجورجيا وألمانيا أغاني مصرية من التراث بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم، فضلا عن أوبريتات قدمتها الفرقة لأولمرة باسم "تحيا مصر". وشهد الحفل إقبال عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة أبرزهم الدكتور فهر شاكر مدير مركز اللغة العربية بجامعة القاهرة، والمهندس صلاح دياب، والفنان محمد فريد. ومن المنتظر أن تعقد الفرقة الوليدة حفلها القادم بدار الأوبرا يوم 11 أبريل القادم.

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