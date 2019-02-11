بيتر ميمي يكشف كواليس جديدة من "كلبش 3"

المخرج بيتر ميمي كتبت - مي صادق نشر المخرج بيتر ميمي صورًا من كواليس مسلسله "كلبش 3"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر". صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر". ظهر بالصور بيتر ميمي وبرفقته الفنانان أمير كرارة وعمر الشناوي، وغيرهما. يذكر أن مسلسل "كلبش 3" يشارك فيه الفنان أمير كرارة، وهشام سليم، وأحمد عبدالعزيز، وأماني كمال، وروجينا، عمر الشناوي، تأليف باهر دويدار.

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