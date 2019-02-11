فؤاد عبد الواحد يستعد لحفلة التالي في المنطقة الشرقية بالسعودية

بعد نجاحه الكبير في حفله الأسبوع الماضي في الرياض ضمن مهرجان الجواد العربي "عبيَّة"، يستعد الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد للتوجه الى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لإحياء حفلاً جماهرياً جديداً، بدعم الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم 15 فبراير 2019 في فندق "الموفنبيك" بمدينة الخبر يشاركه به الفنان إسماعيل مبارك، ومن تنظيم "لايف إفينت" في السعودية.

وبدأ فؤاد عبد الواحد برسم برنامج الحفل برفقة فرقته الموسيقية، حيث قال: "دائماً هناك إختلافاً واضحاً مع الجمهور السعودي في جميع الحفلات، تفاعله، محبته، تواصله المستمر بعفوية صادقة في التعبير عن فرحه وسعادته ومحبته"، وأضاف: "متحمس جداً للقاء جمهور الشرقية في مدينة الخبر، وهناك أشياء ومفاجآت متعددة غنائياً في الحفل، مع كل أمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".

وكان فؤاد قد تنقل خلال الفترة الماضية لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية المختلفة ما بين الكويت والسعودية والإمارات، حاملاً معه نجاح أغنياته المنفردة الأخيرة التي طرحها متعاوناً بها مع أسماء مهمة في عالم الأغنية الخليجية، وبرنامجه المقبل يحمل العديد من الحفلات الغنائية في عدة مدن بالمملكة وخاصة مدينة جدة.