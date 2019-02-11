ميرنا وليد - بيروت - يتعرض الممثل المصري خالد ابو النجا لمحاولة تشويه صورته من قبل بعض الصحافيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي .
فقد نشرت احدى الصحف خبرا عنوانه:"الفنان خالد أبو النجا للسيسي :"أنا في المغرب وكل المغاربة عارفين إن أمك يهودية""، وورد في المضمون أن خالد أبو النجا قال أن الشعب المغربي يعلم علم اليقين أن رئيس النظام المصري الحاكم في مصر عبد الفتاح السيسي هو من أصول يهودية وأن والدته اسمها مليكة يهودية الأصل.
ليرد خالد عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : "هذا الخبر كاذب! انا لست بالمغرب حاليا! و كلام فارغ لا ارى اي مشكلة في ديانة اي شخص او اهله هذا عك!"
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة تشويه صورة خالد أبو النجا بسبب السيسيكارا ديليفين عانت من الإكتئاب في طفولتها.. ومزدوجة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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