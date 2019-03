كارا ديليفين عانت من الإكتئاب في طفولتها.. ومزدوجة الميول الجنسية

ميرنا وليد - بيروت - كارا جوسلين ديليفين هي عارضة أزياء إنكليزية ومغنية وممثلة، من مواليد 12 آب/أغسطس عام 1992. حاصلة على جائزة "أفضل عارضة أزياء" ضمن جوائز الأزياء البريطانية في عامي 2012 و 2014 وذلك بعد أن ظهرت في عروض لدور أزياء مهمة منها بربري ، شانيل ، مولبيري ، دولتشي آند غابانا . بعدها دخلت ​كارا ديليفين​ عالم التمثيل عبر دور ثانوي في فيلم آنا كارانينا عام 2012. ثم شاركت في Paper Towns (2015) ، The Enchantress وأخيراً في فيلم Valerian and the City of a Thousand Planets.

طفولتها

ولدت كارا ديليفين في هامرسميث ، لندن. هي ابنة المطور العقاري شارلز ووالدتها باندورا. نشأت في بلغرافيا-لندن وهي واحدة من أغنى المناطق في العالم.

لـ كارا ديليفين شقيقتان اكبر منها: كلوي وعارضة الازياء بوبي. عرابها هو المدير التنفيذي لكوندي ناست، نيكولاس كوليردج وعرابتها هي الممثلة جوان كولينز.

اصول كارا ديليفين

كان جدّ ديلفين أي والد أمها الرئيس التنفيذي ومدير جمعية English Heritage السير جوسلين ستيفنز ، ابن شقيق الناشر والصحافي السير إدوارد جورج واريس هولتون وحفيد مالك الصحيفة السير إدوارد هولتون. كان جدها الأكبر هو السياسي البريطاني المولود في كندا هامر غرينوود ، وكانت جدتها الأم جانيت شيفيلد مساعدة الأميرة مارغريت.

تعليمها

التحقت كارا ديليفين بمدرسة فرانسيس هولاند للبنات في وسط لندن ، حتى بلغت السادسة عشرة ، قبل أن تنتقل إلى مدرسة بيداليس في هامبشاير. عانت من مرض اسمه dyspraxia وبالتالي شكلت المدرسة تحدياً بالنسبة لها. في حزيران/يونيو عام 2015 ، تكلمت كارا ديليفين لأول مرة عن معركتها مع الاكتئاب عندما كان عمرها 15 سنة. وقالت: "لقد أصبت بموجة ضخمة من ​الإكتئاب​ والقلق والكراهية الذاتية ، حيث كانت المشاعر مؤلمة للغاية ". في سن 16 ، بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) انتقلت إلى مدرسة بيداليس في هامبشاير للتركيز على الدراما والموسيقى. بعد عام واحد تركت المدرسة لكي تلتحق بشقيقتها بوبي او Poppy في مجال عرض الازياء.

بداية مشوارها في عالم الأزياء

بدأت كارا ديليفين لأول مرة في مجال عرض الأزياء في سن العاشرة عندما شاركت في لقطة افتتاحية في مجلة Vogue Italia، لتوقع بعدها مع شركة ستورم مودل مانجمنت في عام 2009. عملت مع هذه الشركة لمدة عام قبل أن تعرف الشهرة الحقيقية.

اكتشفت من قبل Christopher Bailey في عام 2012 بينما كان يعمل بدوام جزئي في مكتب موقع للأزياء ونقلها للعمل في دار بربري.

إحترافها عالم الغناء

تحب كارا ديليفين الغناء وتعزف على آلة الغيتار، خلال عامي 2011 و 2012 ، كتبت كارا ألبومين موسيقيين وسجلتهما تحت إشراف الفنان سيمون فولر، وعرض عليها في وقت لاحق صفقة لتوقيع عقد مع شركة انتاج لكنها رفضت العرض لانها كانت ستضطر إلى تغيير اسمها. لكنها ظلت تتعاون مع العديد من الفنانين وشاركت في أغنيات كثيرة.

في عالم تصميم الأزياء

دخلت كارا ديليفين ديليفين عالم تصميم الأزياء وصممت خطي أزياء لـ DKNY و Mulberry. بالنسبة لمجموعة DKNY فكان ستايلها رياضي وهي للجنسين. استغرقت المجموعة عامين تقريبًا حتى تم إصدارها في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام 2014.

صممت كارا ديليفين أربع مجموعات لـ Mulberry تحمل حقائب ظهر وحقائب يد وتم إصدار المجموعة الرابعة والأحدث في 3 حزيران/يونيو عام 2015.

في عالم الكتابة

في تشرين الأول / أكتوبر عام 2017 ، أصدرت كارا ديلفين لأول مرة رواية خيالية حملت اسم Mirror Mirror شاركت في كتابتها مع الكاتب البريطاني روان كولمان.

حياتها العاطفية

تعترف كارا ديليفين انها مزدوجة ​الميول الجنسية​ وفي حزيران/ يونيو عام 2015 ، أكدت أنها كانت على علاقة مع الفنانة الأميركية آني كلارك، لكنهما انفصلا في أيلول/سبتمبر عام 2016.