"قصة حب" تجمع أحمد حاتم وهنا الزاهد ستعيد الجمهور للزمن الجميل

ميرنا وليد - بيروت - أقيم اليوم عرض خاص لفيلم "​قصة حب​" في سينما الزمالك، بحضور أبطاله، وتدور قصته حول الشاب يوسف الذي يخطط أخيراً للاستقرار عاطفياً، إلا أن القدر وضع له خطة أخرى بعدما يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب، لكن في الوقت نفسه يدفعه في مسار فتاة جميلة تمنحه الحب من جديد، فهل تنجح قصتهما أم أن للقدر خطة جديدة؟

"قصة حب" من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وياسر الطوبجي، وعلا رشدي، سيناريو وحوار أماني التونسي، مدير التصوير أحمد يعقوب، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، صوت حسن أبو جبل، ديكور أيمن إلهامي، مدير إنتاج محمد شفيق، موسيقى أشرف محروس وستايلست مها بركة وخالد عبد العزيز وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن. وكان لموقع الفن حديث مع ابطال العمل والحاضرين في هذا العرض الخاص.

من جهته، عبّر الممثل أحمد حاتم لموقعنا عن سعادته بإطلاق الفيلم في السينما، وقال إنه تحمس كثيراً للفيلم بسبب قصته التي تدمج بين الرومانسية والكوميديا، مشيراً إلى أننا نفتقد هذا النمط من الأعمال في السينما المصرية منذ فترة، بالاضافة الى أن الفيلم يقدم الرومانسية والكوميديا بشكل مختلف لم يعتده الجمهور، مؤكداً أنه وفريق العمل يحاولون تقديم أعمال للجمهور مثل أفلام الزمن الجميل التي تربوا عليها، متمنياً أن يحقق الفيلم النجاح في دور العرض وينال إعجاب الجمهور.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها أحمد حاتم مع المخرج عثمان أبو لبن، فقد تعاونا سوياً في فيلم "المركب" ومشاريع كثيرة ويقول حاتم انه يحب العمل معه لأنه يعرف ما يريد ومخرج مهم متمكن من أدواته، مشيرا الى انهما كانا يحضران لفيلم "قصة حب" منذ سنتين ونصف تقريباً لكي يخرج منهما بشكل محترم ويليق بالجمهور.

تأجل عرض الفيلم أكثر من مرة، ولكن أحمد يرى أن هذا ليس مهماً، وأن تواجد الفيلم في أي وقت هو موسم له ما دام العمل جيداً وقادراً على فرض نفسه على الساحة وجذب الجمهور إليه، وأن المهم لديه بالفعل هو جودة العمل الذي يقدمه، وأكد أن عرض الفيلم في موسم منتصف العام مناسب جداً لقصته. وعن أعماله القادمة قال إنه حتى الآن لا يحضر لشيء معين وينتظر أن يرى إلى أين ستتجه السينما والتلفزيون خلال الفترة القادمة.

يظهر فراس عادل من خلال الفيلم كضيف شرف وقال في تصريحات لـ" الفن": "إن التجربة كانت جيدة جداً وأنا سعيد للعمل مع الأبطال المشاركين في الفيلم، ووصفهم بـ"الشطار"، وأشار إلى أهمية تواجد الشباب في السينما والدراما بقوة لأنهم المستقبل وهم قادرون على حمل الراية من الجيل القديم وإكمال المسيرة وصنع أفكار جديدة".

وكشف فراس عن أعماله القادمة وقال إنه سيتواجد مع الفنان حمادة هلال في موسم رمضان القادم بمسلسل "ابن أصول"، كما يحضّر حالياً لفيلم "احلى من الطلاق".

وتُجسد الممثلة علا رشدي دور فتاة تدعى ملك وهي شخصية عصبية وأم لديها بنت وتربطها بعض المواقف مع بطل العمل أحمد حاتم، وتقول إنها تحاول أن تظهر ماذا يحدث للعلاقات بعد الزواج والأسباب التي تدفع إلى فتورها.

وأضافت أن الشخصية تحمل جزءاً من روحها، لأنها دائماً تحرص على أن يحمل كل دور تؤديه جزءاً منها في شيء، ولكن نوهت أنها كأم لا تكون مثلما سيشاهدها الجمهور في العمل.

وعن زوجها أحمد داوود الذي ينافسها في الموسم نفسه بفيلم "١٢٢" وقد حرص على الحضور لمشاهدة الفيلم معها، قالت إنها تدعمه دائماً وشاهدت الفيلم ونال العمل إعجابها والشخصية التي يجسدها أحمد، ولكن كان من الممكن أن يكون هناك أفضل على حد قولها، ولفتت إلى أنها تحضر حالياً لبرنامج جديد ولكن ما زالت في مرحلة التجهيزات.

وحرص الفنان كريم قاسم على التواجد ودعم صديقة أحمد حاتم، وقال إنه سعيد بالنجاح الذي وصل إليه وهنّأه على العمل متمنياً أن يحقق نجاحاً كبيراً، لأن بدايتهما كانت سوياً في فيلم "أوقات فراغ"، فهو رفيق الكفاح كما وصفه.

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تصوير شريف عبدربه