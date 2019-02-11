شاهدوا.. نادين البدير تشن هجوماً على الكويتي حجاج العجمي: ليش حاشر خشمك يا إرهابي في أمور مالك علاقة فيها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 12:53 مساءً -
شنت الإعلامية السعودية نادين البدير هجوماً على الكويتي حجاج العجمي بعد تعليقه على هيئة الترفيه بالمملكة والمهرجانات التي تقوم بتنظيمها.
وعرضت “البدير” فيديو العجمي قبل أن تعلق عليه قائلة: ”أولاً اسمعوا هذا الفيديو لأحد حاشري الأنوف وشخص مدرج على قوائم الإرهاب، الإرهابي حجاج العجمي”.
وفي الفيديو يقول العجمي: “هيئة الترفيه التي تريد توطين مثل هذه المهرجانات ، هي تقوم بهدم الأخلاق ولا تعود على الناس بشيء ومن وسائل هدر المال العام ، ما الذي استفادته الكويت وقطر والإمارات من هذه المهرجانات من قبل ؟ ” .
وردت “البدير” على تصريحات العجمي قائلة: ”آخر شيء نفكر فيه كسعوديين اليوم إننا ناخذ نصيحة من واحد إرهابي، أو نستعين برأي إرهابي عشان نعرف وين نصرف فلوسنا حاشر خشمك في أمور مالك علاقة فيها”.
وأضافت البدير: “من قال إن تجربتنا مستنسخة، تجربتنا فريدة من نوعها فريدة في كل شيء وبسرعتها المذهلة في دخول الحضارة، وهيئة الترفيه جزء هام من هذه الحضارة.”
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