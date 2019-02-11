إطلالة صادمة لـ ريكي مارتن في حفل جوائز “جرامي” – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: حضر النجم العالمي ذو الأصول الإسبانية ريكي مارتن حفل توزيع جوائز “جرامي” في دورته الـ61، والذي أقيم في Staples Center بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقدّمته المغنية الأمريكية الشهيرة اليشيا كيز.
وأثار ريكي مارتن جدلًا واسعًا بسبب إطلالته في الحفل، حيث أطلق شنبه بشكل واضح ورافقه ابنه ماتيو الذي يبلغ من العمر عشر سنوات على السجادة الحمراء.
الجدير ذكره أن ريكي مارتن فاز بجائزتي “جرامي” من بين 7 ترشيحات تلقاها على مدار السنوات الماضية.
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