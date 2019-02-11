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متابعة بتجــــــــــــــرد: سرقت النجمة العالمية جينفير لوبيز الأنظار مع حبيبها لاعب كرة البيسبول السابق أليكس رودريجز خلال مرورهما على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز “جرامي” الموسيقية.
وظهرت جينفير لوبيز وهي ترتدي فستان فضي طويل مع قبعة من نفس اللون في إطلالة حملت الطابع اللاتيني، والتقطت صورًا عدّة تميّز بلقطات رومانسية مع رودريجرز.
الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز “جرامي” الـ61 أقيم في Staples Center بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقدّمته المغنية الأمريكية الشهيرة اليشيا كيز.
كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية مفرطة بين جينفير لوبيز وحبيبها في حفل جوائز جرامي – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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