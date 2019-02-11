ولاد رزق: عودة أسود الأرض – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشف المخرج المصري طارق العريان عن البوستر الرسمي لفيلمه “ولاد رزق 2″، استعدادًا لطرح العمل تجاريًا في موسم الصيف المقبل.
فيلم “ولاد رزق 2” بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي وباسم سمرة، ومن تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان وإنتاج شركة RAW Entertainment.
يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا ملحوظًا لدى عرضه في الصالات السينمائية، حيث تدور أحداثه حول 4 أشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون بمساعدة شقيقهم الأكبر والعقل المدبر لهم، لكنه يقرر التوبة بعد فترة.
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A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial) on Feb 10, 2019 at 5:04am PST
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