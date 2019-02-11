ماجد المصري بين “بحر” و”زلزال”.. إليكم التفاصيل!

متابعة الخليج 365: يستعد الفنان ماجد المصري للبدء بتصوير مشاهد مسلسله الجديد “زلزال” خلال الأيام المقبلة.
وحدّدت الشركة المنتجة للعمل يوم 20 شباط/فبراير الجاري موعدًا رسميًا لانطلاق تصوير المسلسل وهو من تأليف وكتابة عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر وإنتاج تامر مرسي.
على صعيد آخر، يواصل ماجد المصري حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل “بحر” الذي ينتمي للدراما الصعيدية، ويعد أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث يجسد خلال أحداثه شخصية عامل “جريد”.
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