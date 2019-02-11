نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 50 دقيقة مضت التعليقات على هشام حداد وتجربة سينمائية استثنائية في “لهون وحبس” – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: انتهى الفنان الكوميدي هشام حداد من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “لهون وحبس” وذلك بعد فترة عمل دامت لعدّة أسابيع تنقل فيها فريق العمل في عدد من المناطق اللبنانية.

أحداث الفيلم تدور ضمن إطار إجتماعي كوميدي حول إلقاء القبض على هشام حداد وعدم نجاحه بالخروج من السجن حيث تبلغ قيمة الكفالة المالية لاطلاق سراحه، مليار واربعمائة وتسعون مليون ليرة، وهو مبلغ لا يملكه فيستولي جاد بو كرم على مكانه في برنامج “لهون وبس” ليتعرّض بعدها هشام لوعكة صحية صعبة.

العمل بطولة فريق عمل برنامج “لهون وبس” وعلى رأسهم هشام حداد وجاد بو كرم، كما ويشارك فيه عدد من الشخصيات المعروفة ومنهم الشيف أنطوان وإيلي أحوش.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “لهون وحبس” كتابة وإخراج شادي حنا، ومن المقرر طرحه في الصالات السينمائية خلال الأسبوع الأوّل من شهر آذار/مارس المقبل.

وكان سبق العمل عملية ترويج تمثّلت في إنتشار تسجيل صوتي من قبل جاد يعلن فيه عن رأيه بالبرنامج وبأنه يستطيع أن يجلس مكان زميله هشام، ليتضح لاحقًا أنه بمثابة البرومو الترويجي للعمل.