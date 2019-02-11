نجمة بوليوود فاطمة شيخ لـ"العين الإخبارية": أنا حائرة بين راج كومار وسيف علي خان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نجاحها الساحق في فيلم "فتوات هندوستان" (Thugs of Hindostan) الذي شاركها البطولة فيه الأسطورة أميتاب باتشان وعامر خان، بدأت العروض تنهال على نجمة السينما الهندية الصاعدة فاطمة سنا شيخ لتلحق بموسم بوليوود 2019.





وقبلت فاطمة عرضاً مبدئياً لأداء دور البطولة أمام راج كومار راو في فيلمه السينمائي المقبل، لكن عرضاً آخر من النجم سيف علي خان في فيلمه الجديد "تانتريك" تسبب في حيرة الفنانة الصاعدة، التي لا بد وأن تختار أحدهما لا سيما وأن موعد تصوير الفيلمين واحد.







وقالت فاطمة شيخ لـ"العين الإخبارية" إنَّ الاختيار صعب خصوصاً أنَّه لا يتعلَّق برغبتها فحسب ولكن أيضاً بالخطوة القادمة وأن دورها الجديد يجب أن يضيف شيئاً إلى مشوارها الفني، لافتة إلى أنَّها تحاول التوصل إلى حل يمكّنها من الاشتراك في الفيلمين معاً.

وأشارت إلى أنَّ سيف علي خان من الفنانين المفضلين لها حتى قبل التفكير في العمل كممثلة، مؤكدة أن العمل معه بمثابة حلم، لكن راج كومار نجم كبير أيضاً والدور الذي "سأؤديه معه به تفاصيل كثيرة ستساعد في إبراز طاقاتي الفنيّة".

"تانتريك" هو فيلم "كوميدي رعب" ووقع الاختيار على النجم سيف علي خان لتقديم دور البطولة فيه، بعدما كان أبهيشيك باتشان هو المرشح الأقوى لهذا الدور.



