نادين لبكي تتألق في حفل البافتا

نافست المخرجة اللبنانية نادين لبكي، عبر فيلمها “كفرناحوم” في جائزة “البافتا”في دورته الـ72 بالعاصمة البريطانية لندن وذلك بحفل اقيم في قاعة رويال ألبرت الملكية حضره وجوه ومشاهير حول العالم.

الا ان الحظ لم يحالف الفيلم اللبناني حيث فاز فيلم Roma للمخرج الفونسو كوارتن بجائزة أفضل فيلم ناطق باللغة الاجنبية.

كما نشرت المخرجة نادين لبكي على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام صورة ظهرت فيها وهي تلتقط صورة تذكارية مع قناع جائزة “بافتا” وظهر ايضاً الى جانبها زوجها المنتج والفنان خالد مزنر.

وعلّقت على الصورة قائلة: “إنها الليلة الموعودة يا سادة.. شاهدوا حفل توزيع جوائز البافتا، وبغض النظر عن النتيجة أريد أن أوجه الشكر لكل الدعم والحب الذي رأيته خلال الفترة الماضية.. أحبكم جميعاً”.

تألقت نادين خلال الحفل بفستان اسود اللون حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

نذكر ان أكاديمية العلوم والفنون الأميركية في لوس انجلوس عن الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار قد اعلنت ان فيلم كفرناحوم إخراج نادين لبكي من بين الأفلام ال 5 التي ستتنافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي والحفل سيقام آخر شهر شباط.